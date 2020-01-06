Melikgazi’de yılın ilk meclis toplantısı gerçekleştirildi

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Melikgazi Belediyesi 2020 yılının ilk Meclis toplantısı olan Ocak Ayı Meclis toplantısını gerçekleştirerek gündeminde bulunan 35 maddeyi karara bağladı. Mecliste imar ağırlıklı kararlar oy birliği ile kabul edildi.

Melikgazi Belediyesi yeni yılın ilk meclis toplantısı belediye meclis salonunda Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, başkanlığında yapıldı. Meclis toplantısında Denetim Komisyonu oluşturulması için seçim yapıldı. Denetim Komisyonu üyeliklerine Cafer Akbıyık, Ahmet Turhal ve Yalçın Duru seçildi.

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, “2020 yılımızın ilk Meclis toplantısı olan Ocak Ayı Meclis toplantısını gerçekleştirerek gündemimizde bulunan maddeleri karara bağladık. Şehrimizin imar ve yapılaşmasına önem veriyoruz. Mecliste imar ağırlıklı kararlarımızı oy birliği ile aldık. Almış olduğumuz kararların hayırlı ilçemize ve Kayserimize hayırlı olmasını dilerim” dedi.

KAYSERİ 06 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 06:22

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