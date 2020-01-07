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Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından yaban hayvanlarına yem bırakıldı.

Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından yaban hayatın korunması için yapılan çalışmalarda 200 kilogram yem Sultan Sazlığı Milli Parkı ve Yahyalı bölgelerinde araziye bırakıldı.

Yetkililer, ağır geçen kış şartlarının etkilerini hafifletmek adına yaban hayatı desteklemeye ve araziye yem bırakılma işlemine devam edileceğini bildirdi.

KAYSERİ 07 Ocak 2020 Salı İMSAK 06:22

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