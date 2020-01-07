Sömestr tatilinde bilim kampı

Kayseri Bilim Merkezi sömestr tatili boyunca Bilim Kampı açacak. İkişer gün olarak yapılacak Bilim Kampı için kayıtlar başladı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin geleceğin bilim insanlarını yetiştirmek ve bilimi çocuklara sevdirmek hedefiyle kente kazandırdığı Kayseri Bilim Merkezi; sömestr kamplarıyla, öğrencilere bilimle iç içe, nitelikli zaman geçirebilecekleri keyifli bir tatil vaat ediyor. Kayseri Bilim Merkezi’nin çocukların bilime ve teknolojiye olan ilgilerini arttırmak ve yeteneklerini keşfetmelerini sağlamak adına özel olarak hazırladığı bilimsel kamplar, birçok farklı ilgi alanına hitap ediyor.

İki gün sürecek olan bilim kamplarında; Elektrikli Yazı, Su Döngüsü, Lambalı Takım Yıldızı, Kokular Dünyası gibi 10 farklı tematik atölye etkinliği gerçekleştirilecek. Yarıyıl tatili süresince 4 dönem gerçekleştirilecek olan Sömestr Bilim Kamplarına 913 yaş aralığındaki öğrenciler katılabilecek. Kamplarda bilimin eğlenceli haliyle tanışacak olan öğrenciler, dokunarak ve uygulayarak öğrendiklerini pratiğe dökme fırsatı yakalayacak.

KAYSERİ 07 Ocak 2020 Salı İMSAK 06:22

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