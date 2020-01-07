Sultan Sazlığı'ndaki göl soğuk havada buz tuttu

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Kayseri'de sıfırın altında eksi 5 dereceye kadar düşen soğuk hava nedeniyle Sultan Sazlığı'nda bulunan göl buz tuttu.

Kayseri'nin Develi ilçesine bağlı Sindelhöyük mahallesinde bulunan Sultan Sazlığı Ziyaretçi Bilgilendirme Merkezi'ndeki küçük göl, soğuk hava nedeniyle buz tuttu. Kayseri'de sıfırın altında eksi 5 dereceye kadar düşen hava sıcaklıkları bölgede hayatı olumsuz etkilerken, Meteoroloji Bölge Müdürlüğü yetkilileri, bir hafta boyunca hava sıcaklıklarının eksi 8 dereceye kadar düşmesinin beklendiğini bildirdi.

KAYSERİ 07 Ocak 2020 Salı İMSAK 06:22

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