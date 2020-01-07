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İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Baki Eker: “Kemik ve kas ağrılarının nedeni D vitamini eksikliği ...

İHA

Kemik ve kas ağrıları hakkında bilgiler veren Acıbadem Kayseri Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Baki Eker, "Kemik ve kas sisteminin besin kaynaklarından biri olan D vitamininin eksikliği kas ve kemiklerde ağrıya neden olabilir" dedi.

İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Baki Eker: “Kemik ve kas ağrılarının nedeni D vitamini eksikliği olabilir”

Kemik ve kas ağrıları hakkında bilgiler veren Acıbadem Kayseri Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Baki Eker, “Kemik ve kas sisteminin besin kaynaklarından biri olan D vitamininin eksikliği kas ve kemiklerde ağrıya neden olabilir” dedi.
“Aslında D vitamininin düzeyi bir nevi genel sağlık göstergesi” diyen Baki Eker, Türk toplumunda D vitamini düzeyinin genellikle düşük seviyelerde seyrettiğine dikkat çekerek bu vitaminin genellikle ihmal edildiğini, bu konuda toplumda yeterli bilinç oluşmadığını söyleyerek, D vitamini ile ilgili önemli bilgiler verdi.
Kas ve kemik ağrılarının D vitamini ile bağlantılı olduğunu söyleyen Eker, “D vitamini eksikliğinin klinik bulguları, eksikliğin derecesi ve süresine göre değişiyor. Hafif eksilikler genelde herhangi bir belirti vermiyor. Buna karşın orta derecede ve ağır eksiklikler, kas ve kemik ağrıları, kemiklerde hassasiyet, kas krampları, kas zayıflığı, kemik demineralizasyonuna bağlı kemik erimesi ve kemik kırıkları, ani düşme vakaları ve yürümede güçlük gibi belirtilerle kendini gösterebiliyor. D vitamini eksikliğinin iskelet dışı birçok sistemle de ilişkili olduğu biliniyor. İnsülin direnci, kalpdamar hastalıkları, bağışıklık sistemi, otoimmün hastalıklar gibi çok çeşitli hastalıklarda da D vitamini eksikliğinin rolü olduğu düşünülüyor” dedi.
‘Kış güneşinden faydalanın’
Diğer vitaminlerin aksine D vitamini ihtiyacının ancak çok az bir kısmını besinlerden sağlanabildiğini belirten Eker, “Ortalama bir insan güneş görmeden, sadece besinlerle bu ihtiyacın ancak yüzde 20’sini karşılayabiliyor. Bu nedenle kış güneşinden yararlanmak gerekiyor. Güneşli günlerde en az 20 dakika olmak üzere; kol, bacaklar, avuç içleri ve ense de dahil olacak şekilde direkt olarak güneş ışığı almak gerekiyor. Kış güneşinden yararlanmak için açık havada el ve başınız açık olarak 20 dakika yürüyüşe çıkabilirsiniz.” şeklinde konuşan İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Baki Eker, burada önemli olan noktanın, bu güneşlenmenin cam arkasından değil doğrudan yapılması gerekliliği olduğuna dikkat çekiyor! Başka birçok sağlık sorununda olduğu gibi fazla kilolardan kurtulmak, dengeli beslenmek ve düzenli açık hava egzersizleri yapmak da D vitamini seviyesini korumanın diğer önemli yolları” dedi.
‘Aşırı D vitamini zararlı’
Eker, vücuttaki diğer değerler gibi vitaminlerin değerlerinin de doktor kontrolünde yapılmasını söyleyerek sözlerine şu şekilde devam etti:
“Yıl boyu düzenli güneş ışığı almayanların günlük 600800 IU ölçeğinde Vitamin D3 alması gerekiyor. Sürekli kapalı alanlarda yaşayan, özellikle de ileri yaştaki insanlarda bu ihtiyaç daha da artıyor. D vitamini tedavisinin iskelet sağlığı, kemik kırıkları ve bağışıklık sistemi gibi pek çok sistem üzerine olumlu etkileri olmakla birlikte bilinçsiz ve özellikle de bir anda alınan yüksek doz D vitamini (özellikle de ampul formunda olanlar) ciddi ve geri dönüşü olmayan sonuçlar doğurabiliyor. Dr. Baki Eker, aşırı dozda ve ani D vitamini alımının zehirlenme yaratabileceğinin, bu nedenle tedavinin mutlaka doktor kontrolünde ve bazı kan değerlerinin düzenli takibiyle yapılmalı.”
D vitamininin herkes için gerekli olmasına karşın eksikliği durumunda bazı insanların daha fazla risk altında olduğunu belirten Acıbadem Kayseri Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Baki Eker, bu risk gruplarına Koyu ve esmer tenliler, Fazla kilosu olanlar (obezite seviyesinde), Kapalı ortamlarda yaşayanlar, Bazı mide ve barsak hastalığı olanlar, Sürekli ve uzun süre mide koruyucu kullanan kişilerin dahil olduğunu söyledi.

KAYSERİ

07 Ocak 2020 Salı

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