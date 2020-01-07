İlkokul öğrencileri kış günlerinde kuşlara sahip çıktı

Kayseri’de bir ilkokulun 2. sınıfa giden öğrencileri, kışın dışarıda olan kuşlar için okul bahçesine kuş yuvaları yaptı.

Kayseri’nin Kocasinan ilçesine bağlı Osman Göksu İlkokulunda okuyan 2. sınıf öğrencileri, geçen kış okulun bahçesinde soğuktan ve açlıktan ölen bir serçe bulduktan sonra öğretmenlerine çok üzüldüklerini söyledi. Öğrencilerinin bu duruma duyarsız kalmadığını gören sınıf öğretmenleri de, bu yıl havaların soğumasıyla birlikte bir proje geliştirerek, okul bahçesine öğrencileri ile kuş yuvaları yaptı.

2. sınıf öğrencilerinden Zeynep Erva Bayar, “Geçen yıl teneffüste yerde ölü bir serçe bulduk ve ölen serçeye çok üzüldüğümüz için bu projeyi yaptık. Kuşlara 10 tane yuva yaptık. Kuşlara yuva yaptığımız için mutluyum ve insanlar bizim gibi kuşları korumalı” dedi.

Öğrencilerin bu projeyle çevreye ve yaşayan canlılara daha duyarlı olacaklarını ve gerçek dünyanın sanal dünya ile alakalı olmadığını anlayacaklarını söyleyen sınıf Öğretmeni Figen Özkan, “Günümüz biliyorsunuz teknoloji çağı ve çocuklar sanal ortamda yetiştikleri için biraz duyarsız davranıyorlar. Geçen sene çocuklar bahçede ölü bir serçe bulmuşlardı ve üzülerek yanıma geldiler. Bunun üzerine bu yıl böyle bir proje başlatma gereği hissettik. Serçeler için 10 tane yuva hazırladık ve bu yuvaları boyadık, cilaladık, monte ettirdik. Serçeler geliyorlar yuvalarına ve soğukta üşümüyorlar bu da bizi çok mutlu ediyor. Bu aşamada idarecilerime, velilerime ve bana destek olan herkese çok teşekkür etmek istiyorum. Bu projede beni çok desteklediler. Keşke toplumda herkes canlılara karşı bu kadar duyarlı olsa çünkü canlılara duyarlı olan insana da duyarlı olur” dedi.

KAYSERİ 07 Ocak 2020 Salı İMSAK 06:22

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