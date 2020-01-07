Kayseri adliyesi önünde bir kişi silahla vuruldu

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Kayseri adliyesi önünde bir kişi silahla vurularak ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri adliyesi önünde bir kişi silahlı saldırıya uğradı. Ağır yaralanan kişiye olay yerinde bulunan bir doktor müdahale etti. Polis saldırganı yakalayarak gözaltına aldı.

KAYSERİ 07 Ocak 2020 Salı İMSAK 06:22

GÜNEŞ 07:49

ÖĞLE 12:49

İKİNDİ 15:17

AKŞAM 17:38

YATSI 19:01

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