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Talas Meclisi'nde kırsala yapılan hizmetler öne çıktı

İHA

Talas Meclisi'nde kırsala yapılan hizmetler öne çıktı

Talas Belediyesi’nde yılın ilk meclis toplantısı gerçekleşti. Belediye Başkanı Mustafa Yalçın’ın başkanlığında gerçekleşen toplantıda 21 madde görüşülerek karara bağlandı. Kırsal mahalle muhtarlarının da izleyici olarak bulunduğu meclis görüşmelerinde Başkan Yalçın’ın çiftçilere yönelik başlattığı çalışmalar öne çıktı.
Meclis açılışında konuşan Başkan Yalçın, meclis üyelerine 2019’daki çalışmalara katılımları ve desteklerinden dolayı teşekkür ederek “Yeni yılın ilk meclisinin Talas’ımıza ve insanımıza hayırlı olmasını diliyorum. 2019 yılı içerisindeki çalışmalarda gösterdikleri uyum ve desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum.” dedi.
“ÖRNEK DAVRANIŞINIZ HERKESE ÖRNEK OLACAKTIR”
Çeşitli imar plan tadilatına dair gündem maddelerinin yanı sıra kırsal mahallelerde yaşayan vatandaşları yakından ilgilendiren konuların da görüşüldüğü meclis toplantısında anıza ekim makinası öne çıktı.
Bu konuyla ilgili gündem maddesi hakkında söz alan İyi Partili Meclis Üyesi Mustafa Çalıksoy, yapılan çalışmaların tarıma yaptığı katkıya dikkat çekerek şunları söyledi: “Sayın Başkan, ilçemize kazandırmış olduğunuz koyun yıkama makinesi, küçükbaş yetiştiricisi çiftçilerimiz için hiç kuşkusuz faydası olacaktır. Yine bunun yanında ülkemizde pek yaygın olmayan ama hiç kuşkusuz üreticimize katkısı olan üretim maliyetini düşüren anıza ekim makinesini ilçemize kazandırmış olmanızdan dolayı teşekkür ediyorum.”
Bu çalışmaların Kayseri için örnek teşkil ettiğini ifade eden Çalıksoy, “Çiftçimiz bunu en iyi şekilde değerlendirecektir. Bu örnek davranışınız şehrimizin diğer ilçelerine de örnek olacaktır. Sayın başkan, çiftçimize ve üreticimize olan bu katkılarınızı takdirle karşılıyoruz” dedi.
MUHTARLARDAN BAŞKAN YALÇINA TEŞEKKÜR
Meclis oturumunda anıza ekim makinesi hakkında söz alan Alaybeyli Mahalle Muhtarı Ender Şahin, makinenin Talaslı çiftçilerin ürün yetişmesi konusunda büyük katkı sağladığına vurgu yaparak, “Gerçekten güzel olduğunu düşünüyorum. Talepler olmaya başladı. Daha da artacağına inanıyoruz. Başkan Mustafa Yalçın’a her zaman çiftçinin yanında olduğu için ve çiftçiler için yaptığı projeler için teşekkür ederiz.” dedi.
Talas Belediyesi ve DSİ 12. Bölge Müdürlüğü ile birlikte Talas’ın kırsal mahallerinde başlatılan gölet ve kanal temizliği ile ilgili söz alan Ardıç Mahalle Muhtarı Alper Solak da “Dere yataklarımız ve göletlerimiz temizlendi söz konusu çalışma güzel bir çalışma oldu teşekkür ederiz. Yamaçlı, Sosun, Kepez ve Ardıç mahallelerimizde çalışmalar yapıldı. Bu sebepten tekrar teşekkür ediyorum.” şeklinde konuştu.
Talas Belediye Meclisi yapılan görüşmelerin ardından 3 Şubat 2020 Pazartesi günü saat 16.00’da toplanmak üzere dağıldı.

KAYSERİ

07 Ocak 2020 Salı

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