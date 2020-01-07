İl Sağlık Müdürlüğü'nde Grip Vakalarında Alınacak Önlemler Masaya Yatırıldı

O çocuklar sağlıklı atıştırmalıkları tercih ediyor

"Annem benim her şeyim"

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Kayseri'de artış gösteren influenza, boğaz enfeksiyonları, zatürre, nezle gibi vakalarda alınacak önlem ve tedbirler başta olmak üzere, sağlıkla ilgili tüm konuların görüşüldüğü toplantı akşam saatlerinde İl Sağlık Müdürlüğü'nde gerçekleştirildi.

İl Sağlık Müdürü Benli başkanlığında gerçekleşen toplantıya Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. İsmail Kılıç, Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Dr. Ahmet Özyalçın, Sağlık Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Ahmet Ceylan, Destek Hizmetleri Başkanı Mesut Akdeniz, Personel Hizmetleri Başkanı Dr. Mustafa Salep, baskan yardımcıları ve başhekimler katıldı.

KAYSERİ 07 Ocak 2020 Salı İMSAK 06:22

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