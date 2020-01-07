Başkan Büyükkılıç Argıncık esnaflarıyla

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Argıncık’ta esnaf ziyaretlerinde bulundu. Başkan Büyükkılıç, esnaf ziyaretlerinin ardından çay ocağında vatandaşlarla birlikte çay içerek sohbet etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, sık sık yaptığı ziyaretleri bu kez Argıncık’ta gerçekleştirdi. Argıncık’ta esnafları ziyaret eden Başkan Memduh Büyükkılıç, hayırlı işler temennisinde bulundu. Dükkanları tek tek ziyaret ederek hal hatır soran Başkan Memduh Büyükkılıç, esnafların belediye hizmetleriyle ilgili görüşlerini ve memnuniyetlerini de aldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç, esnaf ziyaretlerinin ardından bir çay ocağına girerek vatandaşlarla birlikte çay içti.

Vatandaşlarla bir süre sohbet eden Başkan Memduh Büyükkılıç, Kayseri ile ilgili görüş ve önerilerini dinledi.

KAYSERİ 07 Ocak 2020 Salı İMSAK 06:22

GÜNEŞ 07:49

ÖĞLE 12:49

İKİNDİ 15:17

AKŞAM 17:38

YATSI 19:01

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.