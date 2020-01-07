Okullar Arası Genç Erkekler Futbol İl Birinciliği tamamlandı Şampiyon Özel Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Vakfı Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi oldu

Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen 20192020 sezonu Genç Erkekler Futbol İl Birinciliği müsabakaları tamamlandı.

16 Aralık 2019 06 Ocak 2020 tarihleri arasında İl Müdürlüğü Argıncık Futbol Sahasında düzenlenen müsabakalara 23 Okuldan 414 sporcu katıldı. Oldukça çekişmeli geçen müsabakalarda 1. Özel Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Vakfı Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi(A), 2. Hacı Ahmet Arısoy Anadolu Lisesi (A), 3. Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (A) ve 4. Atatürk Anadolu Lisesi (A) oldu.

Müsabakalar sonucunda dereceye giren takım ve sporculara kupa ve madalyaları düzenlenen tören ile Okul Sporları Şube Müdürü Ahmet Metin ve Spor Şube Müdürü Yakup Deliktaş tarafından verildi.

KAYSERİ 07 Ocak 2020 Salı İMSAK 06:22

GÜNEŞ 07:49

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İKİNDİ 15:17

AKŞAM 17:38

YATSI 19:01

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