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Bellona Kayseri'nin asist lideri Ayşegül oldu

İHA

Bellona Kayseri Basketbol takımında ligin ilk yarısında en çok asist yapan isim Ayşegül Günay Aladağ oldu.

Bellona Kayseri'nin asist lideri Ayşegül oldu

Bellona Kayseri Basketbol takımında ligin ilk yarısında en çok asist yapan isim Ayşegül Günay Aladağ oldu.
Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi ilk yarısını 18 puanla 8. sırada tamamlayan Bellona Kayseri Basketbol takımında en çok asist ve faul yapan isim Ayşegül Günay Aladağ oldu. Bellona Kayseri Basketbol takımında 39 asist ile en çok asist yapan oyuncu Ayşegül Günay Aladağ oldu. Takımın asist yapan isimleri şunlar:
Ayşegül Günay Aladağ: 39
Shacobia Barbee: 37
Kübra İmren Siyahdemir: 26
Luca Ivanovic: 23
Kennedy Burke: 22
Ann Wauters: 19
Klaudia Perisa: 15
Gülse Uğur: 5
Kaela Dawn Davis: 4
Beril Albayrak: 4
Şevval Karlıtekin: 2
Gamze Zeren: 2
Fatma Dikmen: 1
Ligin 12 haftalık ilk yarısında Bellona Kayseri'de en çok faul yapan isim Ayşegül Günay Aladağ ile Luca Ivanovic oldu. İki basketbolcu da 27'şer faul yaptılar. Kennedy Burke ise 25 faul yapan isim oldu. Takımda faul yapan isimler şunlar:
Luca Ivanovic: 27
Ayşegül Günay Aladağ: 27
Kennedy Burke: 25
Kübra İmren Siyahdemir: 21
Beril Albayrak: 19
Shacobia Barbee: 18
Klaudia Perisa: 16
Gülse Uğur: 12
Ann Wauters: 8
Gizem Sezer: 4
Manolya Kurtulmuş: 3
Kaela Dawn Davis: 2
Fatma Dikmen: 1

KAYSERİ

07 Ocak 2020 Salı

  • İMSAK 06:22
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Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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