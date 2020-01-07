Kayseri’de şiddetli rüzgar çatıları uçurdu

"Annem benim her şeyim"

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kayseri’de etkisini gösteren şiddetli rüzgar, bazı apartmanların çatılarını uçurdu.

Kayseri’de 2 gündür etkisini gösteren şiddetli rüzgar, kentin bazı bölgelerinde hayatı olumsuz etkiledi. Rüzgar nedeniyle uçan çatılara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri müdahale etti. Ekipler, vatandaşların dikkatli olması konusunda uyarılarda bulundu.

KAYSERİ 07 Ocak 2020 Salı İMSAK 06:22

GÜNEŞ 07:49

ÖĞLE 12:49

İKİNDİ 15:17

AKŞAM 17:38

YATSI 19:01

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.