TMSF yönetimindeki Erciyes Anadolu Holding'ten mobilya alacaklara KDV indiriminde çifte mutluluk Türkiye'deki mobilya sektörünün öncü oyuncuları İstkbal, Bellona ve Mondihome Ekim 2019 fiyatlarına döndü

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) yönetimindeki Erciyes Anadolu Holding İstikbal, Bellona ve Mondi markaları ile Türkiye’nin en büyük, dünyanın da önde gelen mobilya üreticileri arasında yer alıyor.

Geçtiğimiz hafta Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından açıklanan mobilya sektöründeki KDV’nin kalıcı olarak yüzde 8’e inmesi sektörü 2020 yılına büyük bir müjde ile başlatmıştı. Mobilya almayı düşünenlere bir

müjde de TMSF yönetimindeki Erciyes Anadolu Holding’ten geldi. Türkiye’deki mobilya sektörünün öncü oyuncuları İstikbal, Bellona ve Mondihome mevcut kampanyasındaki 2020 zam oranlarını geri alıp, Ekim 2019 fiyatlarına döndüğünü açıkladı. Her zevke hitap edebilen, geniş ürün portföyü, güvenilir ve dayanıklı ürünleriyle ön plana çıkan İstikbal, Bellona ve Mondihome 31 Mart 2020’ye kadar Ekim 2019 fiyatlarıyla satışa devam edeceklerini duyurdu.

KAYSERİ 07 Ocak 2020 Salı İMSAK 06:22

GÜNEŞ 07:49

ÖĞLE 12:49

İKİNDİ 15:17

AKŞAM 17:38

YATSI 19:01

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.