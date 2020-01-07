Kayseri'de yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı

"Annem benim her şeyim"

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KAYSERİ'de, kar ve soğuk nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı.

Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, yaban hayatın korunması çalışmaları kapsamında, yemleme çalışmalarını sürdürdü. Ekipler, kar kalınlığının yarım metreye ulaştığı Develi ilçesindeki Sultan Sazlığı Milli Markı ve Yahyalı ilçesindeki orman bölgelerde yiyecek sıkıntısı yaşayan hayvanlar için doğaya yem bıraktı.



KAYSERİ 07 Ocak 2020 Salı İMSAK 06:22

GÜNEŞ 07:49

ÖĞLE 12:49

İKİNDİ 15:17

AKŞAM 17:38

YATSI 19:01

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.