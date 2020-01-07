Bilardo İl Birinciliği başladı

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Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Bilardo İl Temsilciliği 20192020 Faaliyet programında yer alan 2020 Yılı Bilardo İl Birinciliği müsabakaları başladı.

6 Ocak 2020 tarihinde başlayan ve yaklaşık 12 gün sürecek olan müsabakalarda, 69 sporcu mücadele ediyor. Oldukça heyecanlı ve çekişmeli geçen müsabakalar 3’erli gruplar halinde yapılıyor.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, müsabakalara katılan sporculara başarılar diledi.

KAYSERİ 07 Ocak 2020 Salı İMSAK 06:22

GÜNEŞ 07:49

ÖĞLE 12:49

İKİNDİ 15:17

AKŞAM 17:38

YATSI 19:01

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