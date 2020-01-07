İnternetten 'kamyon satışı' dolandırıcılığına 4 yıl hapis

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KAYSERİ'de internet üzerinden kamyon satma vaadiyle İriza A.'yı (60) dolandırdığı suçlamasıyla tutuksuz yargılanan Mehmet Emin G. (64), 4 yıl hapis ve 2 bin TL para cezasına çarptırıldı.

Geçen yıl 21 Ocak'ta meydana gelen olayda İriza A., internette ilanını gördüğü kamyonu almak için, ilan sahibi Mehmet Emin G. ile iletişim kurdu. Kapora bedeli bin lira veren İriza A., kamyon teslim edilmeyince dolandırıldığını anlayarak şikayette bulundu. Gözaltına alınıp, serbest bırakılan Mehmet Emin G., 'dolandırıcılık' suçundan yargılandığı Kayseri 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya İstanbul'dan SEGBİS ile bağlandı. Sanık, olayla alakasının olmadığını öne sürerek beraatını istedi. Mahkeme heyeti, tutuksuz sanık Mehmet Emin G.'ye 4 yıl hapis ve 2 bin TL para cezası vererek, Yargıtay sürecinde tutuksuzluk halinin devamına hükmetti.





KAYSERİ 07 Ocak 2020 Salı İMSAK 06:22

GÜNEŞ 07:49

ÖĞLE 12:49

İKİNDİ 15:17

AKŞAM 17:38

YATSI 19:01

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