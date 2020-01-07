Kayseri'de rüzgar evin çatısını uçurdu

"Annem benim her şeyim"

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KAYSERİ'de, şiddetli rüzgar nedeniyle Songül Çimen'e (55) ait müstakil evin çatısı uçtu.

Kentte gece saatlerinde saatteki hızı 35 kilometreye ulaşan şiddetli rüzgar, Karacaoğlu Aşkale Sokak'ta 4 çocuk annesi Songül Çimen'in ait tek katlı müstakil evin çatısını uçurdu. Çatının hasar görmesiyle birlikte evde elektrikler de kesildi. Songül Çimen, zor durumda olduğunu söyleyerek, "Gece saat 02.00´de çatıyı rüzgar yerinden kaldırdı. Elektriğimiz şu an yok. Çok mağdur durumdayım. 2 engelli çocuğum var. Belediyeye haber verdim, gelip bakacaklarını söylediler, bekliyorum" diye konuştu.



KAYSERİ 07 Ocak 2020 Salı İMSAK 06:22

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