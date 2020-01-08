Miguel Lopes kampa katıldı

"Annem benim her şeyim"

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Hes Kablo Kayserispor'un Portekizli futboclusu Migeul Lopes Antalya kampına katıldı.

Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor, ligin ikinci yarısı hazırlıklarını Antalya'da günde çift antrenman ile devam ediyor. Lige verilen aranın adından ülkesine giden Portekizli sağ bek Miguel Lopes, dün akşam saatlerinde takıma katıldı. Ayağının tozu ile Başkan Berna Gözbaşı, Sportif Direktör Bülent Bölükbaşı ve antrenör Gökhan Ünal ile görüşen Miguel Lopes'in oldukça keyifli olması dikkat çekti. Antalya kampına katılan Lopes, bugün takımla birlikte çalışmalara başlayacak.

KAYSERİ 08 Ocak 2020 Çarşamba İMSAK 06:22

GÜNEŞ 07:49

ÖĞLE 12:49

İKİNDİ 15:18

AKŞAM 17:39

YATSI 19:02

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.