Robert Prosinecki antrenmanda

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Hes Kablo Kayserispor'un yeni Teknik Direktörü Robert Prosinecki takımın başında ilk antrenmanına çıktı.

Hes Kablo Kayserispor, ligin ikinci yarısına Antalya'da hazırlanıyor. Günde çift antrenman yaparak hazırlıklarının sürdüren SarıKırmızılıların Hırvat Teknik direktörü Prosinecki takımın başında yer aldı. Antrenman öncesi oyuncular ile tanışan ve ardından kısa bir toplantı yapan Prosinecki, futbolcularına antrenmanda hırslı olmaları yönünde uyarılarda bulundu.

KAYSERİ 08 Ocak 2020 Çarşamba İMSAK 06:22

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