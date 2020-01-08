Kaçak avlanan iki kişi yakalandı

Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerinin yapmış olduğu koruma kontrol çalışmaları sırasında kaçak olarak avlanan iki kişi suçüstü yakalandı.

Kayseri'nin Yahyalı ilçesi, Yeşilköy Genel Avlağında yasa dışı avlanan şahısların avlamış olduğu ihbarı sonrasında yapılan çalışmalarda Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri 1 adet yaban tavşanına, bir adet kınalı kekliğe; ruhsatsız ve takozu bulunmayan 2 adet tüfeğe el koydu.

Kaçak avlanan şahıslar hakkında 1500 TL idari yaptırım, 1520 TL tazminat olmak üzere toplam 3.020 TL para cezası uygulandı.

KAYSERİ 08 Ocak 2020 Çarşamba İMSAK 06:22

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