Binalarda yeni dönem En küçük daire 65 metrekare olacak

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Melikgazi Belediye Meclis kararı ile Melikgazi ilçesinde bundan sonra en küçük dairenin 65 metrekare olacağını söyledi.

1+0 ile 1+1 dairelerin üretimlerine yeni konut projelerinde artık son verileceğini, yeni düzenleme ile en küçük dairenin 65 metrekareden aşağı olamayacağını ifade eden Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, “1+1 olarak bilenen ve yapılan daireler öğrenciler tarafından tercih edilmektedir. Ancak genelde büyük çok katlı binalarda inşa edilen 65 metrekare altı daireler yaşam standardı küçük olup, sosyal işlevi olmayan özellikle Türk aile yaşamına uygun olmayan mesken türüdür. Bu amaçla hem sosyal yaşam, hem maliyet, hem de şehircilik ilkeleri gereği bu kararı aldık.” dedi.

Melikgazi ilçe sınırlarında 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı dahilinde yapılacak konut amaçlı yapılardaki minimum daire büyüklüğünün (KAKS) 65 metrekare olması kararının önemli sonuçlar doğuracağını belirten Başkan Dr. Palancıoğlu, 65 metrekare altı dairelerde ebeveyn ile çocuklar için ayrı odaların olmayışının ayrı bir sorun oluşturduğunu söyledi.

KAYSERİ 08 Ocak 2020 Çarşamba İMSAK 06:22

GÜNEŞ 07:49

ÖĞLE 12:49

İKİNDİ 15:18

AKŞAM 17:39

YATSI 19:02

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.