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Kocasinan Belediyesi topladığı çöpleri ekonomik değere dönüştürüyor

İHA

Kocasinan Belediyesi, 2019 yılında topladığı 136 bin 875 ton çöpün 8 bin 110 tonunu geri dönüşümle ekonomiye kazandırdı. Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, temizlik çalışmaları sayesinde vatandaşlara daha yaşanabilir bir ortam sunduklarını söyledi.

Kocasinan Belediyesi topladığı çöpleri ekonomik değere dönüştürüyor

Kocasinan Belediyesi, 2019 yılında topladığı 136 bin 875 ton çöpün 8 bin 110 tonunu geri dönüşümle ekonomiye kazandırdı. Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, temizlik çalışmaları sayesinde vatandaşlara daha yaşanabilir bir ortam sunduklarını söyledi.
‘Çevreci Belediye Kocasinan’ parolasıyla çalıştıklarını belirten Başkan Çolakbayrakdar, vatandaşların sağlığını ilgilendiren her konuda çok titiz davrandıklarını belirterek ; “Daha temiz bir Kocasinan için temizlik hizmetlerine azami özen gösteriyoruz. ‘Temizlik imandandır’ anlayışıyla mesai kavramı gözetmeksizin ilçe sınırlarındaki her mahalleye, her sokağa ulaşarak, temizlik hizmetlerini aksatmadan sürdürüyoruz. Üç vardiya halinde 24 saat esasına dayalı sistemle çalışarak, günlük ortalama 375 ton çöp topladık. Bu çöplerden 8 bin 110 tonunu ise geri dönüşümle ekonomiye kazandırdık. Özellikle görüntü kirliliği ve trafik yoğunluğunu dikkate alarak çöpler, akşam belirlenen saatlerde toplanmaktadır. Ayrıca ‘Okul Temizlik Hijyen Ekibi’ ve ‘Cami Temizleme Ekibi’ni kurarak Kayseri’de ilkleri gerçekleştirdik. İlçe genelinde 82 okul ve 244 cami başta olmak üzere Kocasinan’ın dört bir yanında temizlik hizmetlerinde seferber olmuş durumdayız. Daha temiz bir çevre ve daha sağlıklı bir toplum için gösterdiğimiz gayreti, artırarak sürdürüyoruz.” ifadelerini kullandı.
Modern ve teknolojik araçlarla temizlik hizmeti verildiğine dikkati çeken Başkan Çolakbayrakdar, “Temizlikte yaygın olarak kullanılan 39 adet modern çöp aracı, 8 adet doğa dostu sıfır karbon emisyonlu elektrikli mobil temizlik aracı, 11 adet cincır, 12 adet şarjlı süpürge ve 8 adet çok amaçlı temizlik aracının yanı sıra diğer temizlik ekipmanlarıyla kaldırım kenarları, otobüs durakları, cadde ve sokaklar günde 3 vardiya halinde süpürülüyor ve temizleniyor. Ayrıca yağmur suyu ızgaraları, çöp konteynerleri de yıkanıyor ve dezenfekte ediliyor.” diye konuştu.

KAYSERİ

08 Ocak 2020 Çarşamba

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