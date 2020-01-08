Yazıhüyük Belediyesinde Yüzde 30'luk zam sevinci

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Yazıhüyük Belediyesinde Yüzde 30'luk zam sevinci

İHA

Hizmetİş Sendikası Kayseri Şube Başkanlığı ile Yazıhüyük Belediyesi arasında bir süredir yürütülen toplu iş sözleşme görüşmeleri anlaşma ile sonuçlanarak imza altına alındı.

Yazıhüyük Belediyesinde Yüzde 30'luk zam sevinci

Hizmetİş Sendikası Kayseri Şube Başkanlığı ile Yazıhüyük Belediyesi arasında bir süredir yürütülen toplu iş sözleşme görüşmeleri anlaşma ile sonuçlanarak imza altına alındı.
Konuyla ilgili açıklama yapan Hakİş Konfederasyonu Kayseri İl Başkanı ve Hizmet İş Sendikası Şube Başkanı Serhat Çelik Yazıhüyük Belediyesinde görüşmeler neticesinde sonuca ulaştıklarını belirterek şu şekilde devam etti, “ Yazıhüyük Belediyesinde bir süredir devam eden toplu iş sözleşmemiz sonuçlanarak imza altına alınmıştır. 2 yıllığına imza altına aldığımız sözleşmemizle birlikte üyelerimizin maaşları ve sosyal hakları 1. Yıl yüzde 15 oranında, 2. yıl da yüzde 15 oranında toplamda yüzde 30 oranın da zam yapılacaktır.” dedi.
Çelik açıklamasında Belediye Başkanı Cengiz Çavdar’a Yazıhüyük Beldesine ve bulunduğu bölgeye yaptığı güzel hizmetlerden dolayı teşekkürler ederek, “ Sendika olarak amacımız her zaman hem belediye hem de işçilerin menfaatlerini eşit oranda korumayı amaç edindik. Belediyelerimizi bizler sosyal ortağımız olarak kabul ediyoruz. Belediyelerimizin maddi durumunu en az işçi kardeşlerimizin menfaatleri kadar düşünmek zorundayız. Aldığımız farkları üyelerimiz aileleriyle birlikte güle güle harcasınlar” dedi.
Yazıhüyük Belediye Başkanı Cengiz Çavdar ise imza törenin de belediyenin imkânları nispetinde çalışanlarına en iyi zammı verdiklerini söyleyerek, “İşçilerimiz yaz demeden, kış demeden halkımızın ferahı için ellerinden gelen gayreti gösteriyorlar. Beldemiz için hizmet eden arkadaşlarımızın aldıkları zammı aileleri ile birlikte huzur içinde harcasınlar dedi.

KAYSERİ

08 Ocak 2020 Çarşamba

  • İMSAK 06:22
  • GÜNEŞ 07:49
  • ÖĞLE 12:49
  • İKİNDİ 15:18
  • AKŞAM 17:39
  • YATSI 19:02
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Ulaşım Koordinasyon Toplantısı Yapıldı
YEREL HABERLER Ulaşım Koordinasyon Toplantısı Yapıldı
Kaymakam Şahin ve Başkan Altun'dan Hasta Ziyareti
YEREL HABERLER Kaymakam Şahin ve Başkan Altun'dan Hasta Ziyareti
Kocasinan Belediyesi topladığı çöpleri ekonomik değere dönüştürüyor
YEREL HABERLER Kocasinan Belediyesi topladığı çöpleri ekonomik ...
Binalarda yeni dönem En küçük daire 65 metrekare olacak
YEREL HABERLER Binalarda yeni dönem En küçük daire 65 metrekare ...
Vücuttaki saatli bomba: 'Aort Anevrizması'
YEREL HABERLER Vücuttaki saatli bomba: 'Aort Anevrizması'
Talas'ta su baskınlarına karşı ıslah çalışması
YEREL HABERLER Talas'ta su baskınlarına karşı ıslah çalışması
Kaçak avlanan iki kişi yakalandı
YEREL HABERLER Kaçak avlanan iki kişi yakalandı
Prosinecki: “İşimiz kolay değil” Kayserispor Teknik Direktörü Robert Prosinecki: “Kaliteli transferler yapacağız”
YEREL HABERLER Prosinecki: “İşimiz kolay değil” Kayserispor Teknik ...
Robert Prosinecki antrenmanda
YEREL HABERLER Robert Prosinecki antrenmanda
Miguel Lopes kampa katıldı
YEREL HABERLER Miguel Lopes kampa katıldı
Kendisini doğal gaz borusuna asarak yaşamına son verdi
YEREL HABERLER Kendisini doğal gaz borusuna asarak yaşamına son ...
Bunalıma girdi, kendini astı
YEREL HABERLER Bunalıma girdi, kendini astı
Baki Ersoy'dan Başkan Cabbar’a ziyaret
YEREL HABERLER Baki Ersoy'dan Başkan Cabbar’a ziyaret
Kayseri'de rüzgar evin çatısını uçurdu
YEREL HABERLER Kayseri'de rüzgar evin çatısını uçurdu
İnternetten 'kamyon satışı' dolandırıcılığına 4 yıl hapis
YEREL HABERLER İnternetten 'kamyon satışı' dolandırıcılığına 4 yıl ...
Baki Ersoy, Yahyalılı nakliyecilerle toplantı yaptı
YEREL HABERLER Baki Ersoy, Yahyalılı nakliyecilerle toplantı yaptı
Kayseri'de yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı
YEREL HABERLER Kayseri'de yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı
Milli Şair Mehmet Akif Ersoy, Erciyes’te anıldı
YEREL HABERLER Milli Şair Mehmet Akif Ersoy, Erciyes’te anıldı
Bilardo İl Birinciliği başladı
YEREL HABERLER Bilardo İl Birinciliği başladı
Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi: 13 yaralı
YEREL HABERLER Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi: 13 yaralı
Hacılar Belediye Meclisi yılın ilk toplantısını gerçekleştirdi
YEREL HABERLER Hacılar Belediye Meclisi yılın ilk toplantısını ...
TMSF yönetimindeki Erciyes Anadolu Holding'ten mobilya alacaklara KDV indiriminde çifte mutluluk Türkiye'deki mobilya sektörünün öncü oyuncuları İstkbal, Bellona ve Mondihome Ekim 2019 fiyatlarına döndü
YEREL HABERLER TMSF yönetimindeki Erciyes Anadolu Holding'ten ...
Büyükşehir’den akıllı şehir buluşmaları
YEREL HABERLER Büyükşehir’den akıllı şehir buluşmaları
Pınarbaşı Belediyesi'nden ihtiyaç sahibi öğrencilerini ısıtan yardım
YEREL HABERLER Pınarbaşı Belediyesi'nden ihtiyaç sahibi ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X