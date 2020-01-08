Müstakil evde çıkan yangını itfaiye söndürdü

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Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde kullanılmayan tek katlı müstakil evde çıkan yangını itfaiye ekipleri söndürdü.

Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Battalgazi mahallesi Ören sokak üzerinde bulunan kullanılmayan tek katlı müstakil evde yangın çıktı. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Polis ekipleri güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Yapılan kontrollerinde evde kimsenin bulunmadığı anlaşıldı.

Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.

KAYSERİ 08 Ocak 2020 Çarşamba İMSAK 06:22

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