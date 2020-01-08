Kaçak avlanan 2 kişiye, 3 bin lira ceza

- KAYSERİ'nin Yahyalı ilçesinde kaçak avlanarak, yaban tavşanı ve kınalı keklik vuran 2 kişiye toplam 3 bin 20 TL para cezası uygulandı.

Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, Yahyalı ilçesi Yeşilköy Genel Avlağında yasa dışı avlanan kişilere yönelik çalışma yaptı. Çalışmada, kaçak olarak yaban tavşanı ve kınalı keklik avlayan 2 kişi yakalandı. Şüphelilerin ruhsatsız ve takozu bulunmayan 2 adet tüfeğine el konuldu. 2 kişiye bin 500 TL idari, bin 520 TL de tazminat olmak üzere toplam 3 bin 20 TL para cezası uygulandı.



KAYSERİ 08 Ocak 2020 Çarşamba İMSAK 06:22

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