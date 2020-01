Uyuşturucu davasında 3 sanığa hapis, 2 sanığa beraat

KAYSERİ'de 'uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan tutuklu yargılanan sanıklardan Ahmet A. ve Mehmet K. 15'er, Erkan C. ise 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı, tutuksuz 2 sanık beraat etti.

Geçen, 8 Eylül'de Van'dan Ankara'ya giderken Kayseri'de durdurulan Erkan C. idaresindeki otomobilde polis arama yaptı. Aramada enjektör çantasının içinde gizlenmiş 12 parça halinde toplam 1 kilo 254 gram metamfetamin ele geçirildi. Araçta bulunan Erkan C. ile eşi Ruken C., ağabeyi Murat C. ile onları arkadan otomobil ile takip eden Ahmet A. ve Mehmet K. gözaltına alındı. Şüphelilerden Ruken C. ve Murat C. adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken, diğer 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine konuldu.

Kayseri 5´inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan tutuklu yargılanan sanıklar Erkan C., Ahmet A. ve Mehmet K., karar duruşmasında hazır bulundu. Tutuksuz sanıklar Ruken C. ve Murat C. duruşmaya katılmadı. Erkan C., "Çok pişmanım. Daha önce tahliye olmak istemediğimi söylemiştim. İlk kez cezaevine girdiğim için ne diyeceğimi bilemedim o yüzden böyle söyledim. Tahliyemi istiyorum. Adaletinize sığınıyorum" dedi. Diğer sanıklar da suçlamayı kabul etmedi.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklardan Ahmet A. ve Mehmet K'ye 15'er yıl hapis ve 30'ar bin TL para cezası verdi. Etkin pişmanlık kapsamında ifade veren Erkan C. ise 7 yıl 6 ay hapis ve 15 bin TL para cezasına çarptırıldı. Tutuksuz sanıklar Ruken C. ve Murat C. ise beraat etti.



