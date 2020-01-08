Yılbaşında Rus turiste cinsel istismara 7 yıl 9 ay hapis

"Annem benim her şeyim"

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KAYSERİ'de, yılbaşı tatili için gelen Rusya uyruklu M.B. (19) adlı turist kıza kaldığı otelde cinsel istismarda bulunduğu suçlamasıyla tutuksuz yargılanan Doğukan D. (18) 7 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.

2019 yılı yılbaşı gecesi Erciyes Kayak Merkezi'nde faaliyet gösteren otelde meydana gelen olayda, otel personelinin oğlu Doğukan D, yılbaşı tatili için ailesiyle birlikte gelip otelde konaklayan Rusya uyruklu M.B. ile tanıştı. Doğukan D, yılbaşı gecesi M.B.'ye cinsel istismarda bulundu. Kızın şikayeti üzerine gözaltına alınan Doğukan D, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Kayseri 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' ve 'cinsel istismar' suçlarından tutuksuz yargılanan Doğukan D, karar duruşmasında hazır bulundu. Son sözü sorulan sanık, "Önceki ifadelerimi tekrar ediyorum, beraatımı istiyorum" dedi.

Mahkeme heyeti, sanık Doğukan C'ye, 'cinsel istismar' suçundan 4 yıl 5 ay, 'hürriyeti yoksun kılma' suçundan 3 yıl 4 ay olmak üzere toplam 7 yıl 9 ay hapis cezası verdi. Yargıtay süreci dikkate alınarak sanığın tutuksuzluk halinin devamına karar verildi.



KAYSERİ 08 Ocak 2020 Çarşamba İMSAK 06:22

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