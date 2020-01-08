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Kayserispor, Enver ve Zoran ile anlaştı

İHA

Hes kablo Kayserispor, dış transferde iki futbolcu ile anlaşmaya vardı.

Kayserispor, Enver ve Zoran ile anlaştı

Hes kablo Kayserispor, dış transferde iki futbolcu ile anlaşmaya vardı.
Süper Lig'in 2. yarı hazırlıklarını Antalya'da sürdüren Hes Kablo Kayserispor, kadrosuna 2 futbolcu kattı. Almanya'nın St Pauli takımından gönderilen gurbetçi futbolcu Enver Cenk Şahin ve Hırvatistan'ın Rijeka takımında forma giyen Zoran Kvrzic ile anlaşmaya varıldı.
Antalya'ya giderek Başkan Berna Gözbaşı ve Teknik Direktör Robert Prosinecki ile görüşen ve sarıkırmızılı formayı giymeyi kabul eden iki futbolcu, bugün çalışmalara başladı.
Kayserispor Kulübü, her iki futbolcunun lisans işlemleri için gerekli evraklarının gelmesi ile birlikte resmi imzaları attıracak ve kamuoyuna açıklama yapacak.

KAYSERİ

08 Ocak 2020 Çarşamba

  • İMSAK 06:22
  • GÜNEŞ 07:49
  • ÖĞLE 12:49
  • İKİNDİ 15:18
  • AKŞAM 17:39
  • YATSI 19:02
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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