Başkan Büyükkılıç Güreşçilerle Buluştu

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç ve Ak Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne bağlı Güreş Kamp ve Eğitim Merkezi sporcuları ile bir araya geldi.

56 sporcu ve görev yapan antrenör, diyetisyen, psikolog, masör ve antrenörlerle görüşen Memduh Büyükkılıç, Sporcuların Antrenmanlarını izleyerek, Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici’den yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Antrenman sonrası Başkan Büyükkılıç ve Çopuroğlu sporculara tatlı ikramında bulundu ve Gençlik ve Spor Bakanlığımız tarafından sporculara gönderilen malzemeleri dağıttı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, güreşçilere katılacakları müsabakalarda başarılar diledi.

KAYSERİ 09 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:22

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