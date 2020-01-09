Kayseri OSB Başkanı Tahir Nursaçan’ın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü Mesajı

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Kayseri OSB Başkanı Nursaçan, "Tarafsız, doğru, özgür, ilkeli, basın meslek kurallarına uyan bir basının, toplumsal kalkınmanın ve gelişmenin sağlanmasında önemli bir yeri vardır" ifadesinde bulunduğu mesajını şu şekilde sürdürdü:

"Özgür basın, kamuoyunu doğru ve eksiksiz bilgilendirebildiği, yansız haber akışı sağlayabildiği ölçüde bizlerin çevremizde olan olayları, gerçekleri ve sorunları kavramamızı kolaylaştırabilir.

Bu önemli misyonu yerine getirmek için her şartta görevleri peşinde koşan gazetecilerimizin düzenli bir mesaisi olmadan, halkı bilinçlendirmek için verdiği mücadele her türlü takdirin üzerindedir.

Bu duygu ve düşüncelerle, mesai mefhumu gözetmeksizin, son derece önemli ve zor bir görevi ifa etmeye çalışan, milletimizin ortak sesi, gören gözü, duyan kulağı, konuşan dili, yazan eli olan basın mensuplarımızın Çalışan Gazeteciler Gününü en kalbi duygularımla kutluyor, sağlık, mutluluk, başarı ve esenlikler diliyorum."

KAYSERİ 09 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:22

GÜNEŞ 07:49

ÖĞLE 12:50

İKİNDİ 15:19

AKŞAM 17:40

YATSI 19:03

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.