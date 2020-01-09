Vali Günaydın, "Gazeteciler, vatandaşla kurumlar arasında köprü görevi görmektedir"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Vali Günaydın, "Gazeteciler, vatandaşla kurumlar arasında köprü görevi görmektedir"

İHA

Vali Günaydın, "Gazeteciler, vatandaşla kurumlar arasında köprü görevi görmektedir"

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle yaptığı açıklamasında, "Gazeteci arkadaşlarımız, vatandaşla kurumlar arasında köprü görevi görmektedir" dedi.
Vali Şehmus Günaydın, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle yaptığı açıklamasında "Kamuoyunun bilgilendirilmesinde doğru ve güvenilir haber yapma, objektif olma, özel hayata ve kişilik haklarına saygı gibi değerleri içerisinde barındıran bir mesleği icra eden gazeteci arkadaşlarımız, aynı zamanda vatandaşla kurumlar arasında köprü görevi görmektedir" ifadesinde bulundu.
Vali Günaydın, "Her gün gelişen olaylar karşısında kamuoyunun en objektif şekilde aydınlatılması ve bilgilendirilmesi gibi önemli bir misyonu üstlenen gazetecilik mesleğinde çalışanların, bu ilkeler doğrultusunda ortaya koydukları emek takdire şayandır" diyerek açıklamasını şu şekilde sürdürdü:
"Bilgilendirici ve yol gösterici rolüyle basın, toplumun dinamizmini beslemekte, demokrasinin sağlıklı şekilde işlemesinde ve güçlenmesinde önemli rol üstlenmekte, Kayseri’mizin kalkınması ve ilerlemesi için büyük destek olmaktadır.
Kamu hizmeti yapan çalışan gazetecilerimizin, ilimizin ve Ülkemizin gelişmesinde ve ilerlemesinde tespit ettikleri hususları bizimle paylaşmalarından dolayı kendilerine teşekkür ettiğimi ifade etmek istiyorum.
Bu duygu ve düşüncelerle, en zor şartlarda görev bilincini kaybetmeyen, üstün gayretiyle habercilik anlayışından ödün vermeksizin fedakarca çalışan gazetecilerimizin bu anlamlı gününü tebrik ediyor, görevlerini yerine getirirken hayatını kaybeden basın mensuplarına Allah’tan rahmet, hayatta olanlara aileleri ile birlikte sağlık, esenlik ve mutluluklar diliyorum.^"

KAYSERİ

09 Ocak 2020 Perşembe

  • İMSAK 06:22
  • GÜNEŞ 07:49
  • ÖĞLE 12:50
  • İKİNDİ 15:19
  • AKŞAM 17:40
  • YATSI 19:03
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kayseri OSB Başkanı Tahir Nursaçan’ın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü Mesajı
YEREL HABERLER Kayseri OSB Başkanı Tahir Nursaçan’ın 10 Ocak Çalışan ...
Başkan Büyükkılıç, "Gazetecilik Gönül İşidir"
YEREL HABERLER Başkan Büyükkılıç, "Gazetecilik Gönül İşidir"
İlk 2 Günde Tomarza'da 120 Kadın Kanser Taramasından Geçti
YEREL HABERLER İlk 2 Günde Tomarza'da 120 Kadın Kanser Taramasından ...
Kayseri ile Eskişehir arasında yıllardır süregelen dostluk hikayesi Vefat eden babalarının yıllar önceki davranışı kendilerine gurur kaynağı oldu
YEREL HABERLER Kayseri ile Eskişehir arasında yıllardır süregelen ...
Badminton Yıldız Kadınlar İl Birinciliği Tamamlandı
YEREL HABERLER Badminton Yıldız Kadınlar İl Birinciliği Tamamlandı
Satranç İl Birinciliği Sona Erdi
YEREL HABERLER Satranç İl Birinciliği Sona Erdi
Başkan Altun: "Hep birlikte ilçemize ve takımımıza sahip çıkmamız gerekiyor"
YEREL HABERLER Başkan Altun: "Hep birlikte ilçemize ve takımımıza ...
Başkan Büyükkılıç Güreşçilerle Buluştu
YEREL HABERLER Başkan Büyükkılıç Güreşçilerle Buluştu
Kayserispor’a Boşnak golcü
YEREL HABERLER Kayserispor’a Boşnak golcü
Çatı tamir sırasında çöktü: 3 yaralı
YEREL HABERLER Çatı tamir sırasında çöktü: 3 yaralı
Kayserispor, Enver ve Zoran ile anlaştı
YEREL HABERLER Kayserispor, Enver ve Zoran ile anlaştı
Serkan Tok: “Mustafa İlmek’e bizim partiye dönüşü noktasında bir teklifimiz olmadı” MHP Kayseri İl Başkanı Serkan Tok: “Yeni kurulan parti Kayseri’de gündem oluşturmaz” “Kongrede il başkanlığı için aday olacağım”
YEREL HABERLER Serkan Tok: “Mustafa İlmek’e bizim partiye dönüşü ...
Yılbaşında Rus turiste cinsel istismara 7 yıl 9 ay hapis
YEREL HABERLER Yılbaşında Rus turiste cinsel istismara 7 yıl 9 ay ...
Adliye önünde cinayete kurban giden şahıs son yolculuğuna uğurlandı
YEREL HABERLER Adliye önünde cinayete kurban giden şahıs son ...
Avukat oğlunun eski müvekkilini öldüren baba tutuklandı
YEREL HABERLER Avukat oğlunun eski müvekkilini öldüren baba ...
Hacılar Belediyesi personeline kışlık kıyafet dağıttı
YEREL HABERLER Hacılar Belediyesi personeline kışlık kıyafet dağıttı
Uyuşturucu davasında 3 sanığa hapis, 2 sanığa beraat
YEREL HABERLER Uyuşturucu davasında 3 sanığa hapis, 2 sanığa beraat
Duruşmaya gelen husumetlisine adliye önünde kurşun yağdıran zanlı tutuklandı Kayseri'deki cinayette 1 tutuklama
YEREL HABERLER Duruşmaya gelen husumetlisine adliye önünde kurşun ...
Kayserispor, Galatasaray'dan 2 futbolcu istedi
YEREL HABERLER Kayserispor, Galatasaray'dan 2 futbolcu istedi
Enjektör çantası içinde uyuşturucu sevkiyatı yapan 3 sanığa 37 yıl hapis cezası
YEREL HABERLER Enjektör çantası içinde uyuşturucu sevkiyatı yapan 3 ...
Kaçak avlanan 2 kişiye, 3 bin lira ceza
YEREL HABERLER Kaçak avlanan 2 kişiye, 3 bin lira ceza
Aydın Kalkan: “Kimse eğitimcilerin vatan, millet ve bayrak sevgisini sorgulamamalı”
YEREL HABERLER Aydın Kalkan: “Kimse eğitimcilerin vatan, millet ve ...
Polisin, eylem yapan kamyoncuya yardım ettiği görüntüleri 'darp' diye yayınlayan şahıs adliyeye sevk edildi
YEREL HABERLER Polisin, eylem yapan kamyoncuya yardım ettiği ...
Acıbadem Kayseri Hastanesi, gazetecilere ergonomi ve egzersizler hakkında bilgi verdi
YEREL HABERLER Acıbadem Kayseri Hastanesi, gazetecilere ergonomi ve ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X