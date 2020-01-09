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“Zor ve sorumluluğu büyük bir meslek"

İHA

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, kamuoyu bilincini artıran ve güçlendiren en önemli unsurlardan birinin de basın olduğunu hatırlatarak bu önemli görevi ifa eden basın mensuplarını tebrik etti.

“Zor ve sorumluluğu büyük bir meslek"

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, kamuoyu bilincini artıran ve güçlendiren en önemli unsurlardan birinin de basın olduğunu hatırlatarak bu önemli görevi ifa eden basın mensuplarını tebrik etti.
10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü münasebetiyle bir mesaj yayınlayan Başkan Yalçın, gazeteciliğin hem zor hem de sorumluluğu büyük bir meslek olduğuna vurgu yaparak, “Gazetecilik, halkın gözü ve kulağı olan ve bu haliyle kamuoyu bilincini artıran önemli bir meslektir. Zor şartlar altında bu görevi yürüten basın mensupları desteklenmeli ve onlara en iyi çalışma ortamı sağlanmalıdır. Elinde fotoğraf makinesi veya kamerası ile soğuk sıcak demeden zor şartlar altında haber peşinde koşan muhabirinden, sayfasını çizen haberini montajlayan tüm basın çalışanlarına kadar tüm gazeteciler gerçekten önemli bir işe imza atmaktadırlar. Her türlü sıkıntıya rağmen bin bir güçlükle gazete çıkaranların, yayıncılık yapanların çabaları takdire şayandır. Bu önemli görevi yürüten gazeteci arkadaşlarımızı tebrik ediyor, Çalışan Gazeteciler Günü'nün mesleki açıdan olumlu gelişmelere vesile olmasını diliyorum” dedi.

KAYSERİ

09 Ocak 2020 Perşembe

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