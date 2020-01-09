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Çocuk Meclisi'nin 2. Dönem Kurs Kayıtları Başladı

İHA

Çocuk Meclisi'nin 2. Dönem Kurs Kayıtları Başladı

Melikgazi Belediyesi Çocuk Meclisi’nin 2. Dönem kurs kayıtları başladı. Başkan Dr. Palancıoğlu, çeşitli alan ve branşlarda verilecek eğitimler için çocukları kurslara davet etti.
8 ila 13 yaş arası kursların kayıtlarının başladığını söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Çocuk Meclisinde 13 alanda 34 branş üzerine kurslarımızın ikinci dönemi başlayacak. Geleceğimizin teminatı çocuklarımızın ülkesine, yaşadığı şehre ve ilçesine faydalı olmak ve kendini geliştiren çocuklarımızın olması için çalışmalarımız devam ediyor. Çocuklarımızın eğitimlerine katkı sağlayarak, kültür, sanat ve spor etkinliklerinde bulunmalarını hedefliyoruz. Çocuklara zeka oyunları, etkili ve hızlı konuşma, tiyatro, işaret dili, halk oyunları, butik pastacılık, jimnastik, bağlama, resim, gitar, tiyatro, etkili ve hızlı okuma, okçuluk, robot uygulamaları, taekwondo, badminton, karate, tenis, hentbol, voleybol, basketbol gibi bir çok branşta kurs açtık. Bu alanlara ilgili olan ve kendisini sosyal, kültürel, spor ve sanatsal açıdan geliştirmek isteyen tüm çocuklarımızı kurslara bekleriz.” dedi.
Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, kursiyerlerin, açılan kurslarla meslek veya sanat sahibi olmalarının yanı sıra sosyal yaşama da aktif şekilde katılım sağlamalarını hedeflediklerini belirtti.

KAYSERİ

09 Ocak 2020 Perşembe

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