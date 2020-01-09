Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen 20192020 sezonu Okullar Arası Küçükler Hentbol İl Birinciliği müsabakaları tamamlandı.

06 Aralık 2019 02 Ocak 2020 tarihleri arasında İl Müdürlüğü Talas Spor Salonunda düzenlenen müsabakalara kızlarda; A ve B grubunda toplam 6 Okul Takımından 60 sporcu, erkeklerde ise 10 okul takımdan 160 sporcu katıldı.

Sporcuların İl Birinciliği için mücadele ettiği müsabakalar sonucunda kızlarda; 1. Ahmet Paşa Orta Okulu, 2. Hoca Yusuf Erdem Ortaokulu, 3. Sahra Galip Özsan Orta Okulu ve 4. Cevdet Sunay Orta Okulu olurken erkeklerde; 1. Ahmet Paşa Ortaokulu, 2. Salih Avgın Paşa Ortaokulu ve 3. İzzet Öksüzkaya Ortaokulu oldu.

Müsabakaların ardından dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları Okul Sporları Şube Müdürü Ahmet Metin tarafından verildi.

KAYSERİ 09 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:22

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