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Başkan Büyükkılıç: “Gece demeden gündüz demeden, Kayseri için durmak yok koşmaya devam”

İHA

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Başkanı Memduh Büyükkılıç 2020 yılı yatırım toplantısında yaptığı konuşmasında, "Gece demeden gündüz demeden, Kayseri için durmak yok koşmaya devam" dedi.

Başkan Büyükkılıç: “Gece demeden gündüz demeden, Kayseri için durmak yok koşmaya devam”

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Başkanı Memduh Büyükkılıç 2020 yılı yatırım toplantısında yaptığı konuşmasında, “Gece demeden gündüz demeden, Kayseri için durmak yok koşmaya devam” dedi.
Erciyes Kayak Merkezinde gerçekleştirilen yatırım toplantısına Kayseri Büyükşehir Belediyesi Başkanı Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayraktar, Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahit Cıngı ve gazeteciler katıldı.
Toplantı, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın 2019 yılında yaptıkları yatırım ve hizmetleri anlatan bir film gösterimi ile başladı. 2019 yılında Büyükşehir Belediyesi’nin şehre katkısının 3 milyar 149 milyon TL’ye ulaştığı belirtilerek 1 milyar TL’lik de devlet katkısının sağlandığı vurgulandı. Başkan Büyükkılıç’ın “Şehrimize ve hizmete sevdalıyız” vurgusunun dile getirildiği 2019 yılı icraatlarıyla ilgili filmde, dünyanın sayılı şehir parklarından olacak olan Hava İkmal Millet Bahçesi, ikinci kısım ihalesi yapılan Sahabiye Kentsel Dönüşüm Projesi, Camii Kebir Yenileme Projesi, Keykubat Millet Bahçesi, Kayseri Kalesi Kültür Sanat Merkezi, raylı sistem hatlarına eklenecek yeni halkalar, Terminal Katlı Kavşağı, dördüncü kolun eklendiği Şehir Hastanesi Katlı Kavşağı, Derevenk Viyadüğü Bağlantı Yolları, 15 Temmuz Bulvarı’nın ilk etabı, yenilenen bulvarlar, kavşak düzenlemeleri, yaya üst geçitleri, aktarma başta olmak üzere toplu ulaşımda sağlanan kolaylıklar, Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi, balon turizminin Kayseri’ye kazandırılması, sağlık turizminin canlandırılması için yapılan çalışmalar, gastronomi turizmi ile ilgili çalışmalar, Mustafa Kumlu Ulu Çınarlar Yaşlı Yaşam ve Dayanışma Merkezi, Yüksel Ateş Engelsiz Çocuk Evi, Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi’nin kurulması, Kayseri’nin değerlerinin tanıtımına yönelik çalışmalar, Kayseri’nin müzeler şehri olması yönünde yapılan müzeler ve hazırlanan projeler, modern kütüphaneler, rekorlar kıran Kitap Fuarı, KASKİ’nin altyapı yatırımları, 9 ayda ilçelere 120 milyon TL’lik yatırım yapılması, el emeği ürünler ve töresel ürünlerin elektronik ortamda tanıtım ve satışının yapılacağı e38, hizmete başlayan Sanat Akademisi, Devlet Tiyatroları’nın Kayseri’ye gelmesinin sağlanması, öğrenciler için Çamaşır Yıkama ve Kurutma Merkezi, başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere bakanlar ve bürokratlarla görüşülerek Kayseri’nin projelerinin takibi ve hızlandırılması, Besime Özderici Engelsiz Yaşam Merkezi, hizmete açılan Beyazşehir Sosyal Yaşam Merkezi, 7’den 70’e sporun adresi olan Spor A.Ş.’nin çalışmaları, sanat ve mesleki eğitimde Anadolu’nun markası olan KAYMEK ve Genç KAYMEK’İn çalışmaları, Köşk Mahallesi’nde yaptırılan spor salonu, Karayolları’na yapılan lojmanlar, İnönü Parkı’nda yenileme çalışmaları, İtfaiye için ikinci hizmet binası, ikinci Bilim Sanat Merkezi için yapılan çalışmalar, Kayseri Mahallesi’nde devam eden restorasyon çalışmaları, Kültepe ve Keykubadiye Sarayı kazı çalışmalarına verilen destekler ayrıntılarıyla anlatıldı.
‘Durmak yok koşmaya devam’
Uyum kültürü ve dayanışma içinde gece gündüz demeden Kayseri için çalıştıklarını ifade eden Başkan Memduh Büyükkılıç, “Bugüne kadar Kayseri’mize hizmet eden herkese teşekkür ediyorum. Bizleri hiçbir zaman yalnız bırakmayan Sayın Cumhurbaşkanımız ve ekibine teşekkür ediyorum. Şehrimizin her zaman güzelliklerle anılması için gayret eden basın mensuplarımıza da teşekkürlerimi ifade ediyorum” dedi. “Durmak yok koşmaya devam” anlayışıyla çalıştıklarını dile getiren Başkan Büyükkılıç, şehri geleceğe taşımanın ve çocuklarımıza daha güzel bir gelecek bırakmanın herkesin görevi olduğunu söyledi. “İyi niyetle yola çıktığımız için Cenabı Allah bizi hiç yalnız bırakmıyor” diyen Başkan Büyükkılıç, Kayseri’de 25 yıldır önemli bir belediyecilik kültürü oluştuğunu ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin deneyimli ekibinin gece gündüz çalıştığını belirtti.
‘2020 yatırım ve turizm yılı olacak’
2020 yılında daha fazla koşacaklarını ifade eden Başkan Memduh Büyükkılıç, bu yılın yatırım ve turizm yılı olacağını söyledi. 2020 yılıyla ilgili stratejik hedefler belirlediklerini dile getiren Başkan Büyükkılıç, İl Turizm Konseyi kurulmasına ve bu konseyin çalıştırılmasına öncülük edeceklerini, turizmin 12 aya yayılması ve turizm gelirlerinin artırılması için çalışacaklarını, turizm bilincinin oluşturulmasını sağlayacaklarını, Kapadokya ile bütünleşmek için çalışacaklarını, özel sektör ve kamunun turizm yatırımlarının artması için gayret edeceklerini söyledi. Alt Yapı ve Eğitim başlığı altında yapılacakları anlatırken Erkilet Havaalanı’nın genişletilmesi çalışmalarına değinen Başkan Büyükkılıç, yılın ilk çeyreğinde ihalenin yapılacağını belirtti. Kayseri’ye ulaşımın daha rahat yapılabilmesine yönelik gayretlerinin olacağını dile getiren Başkan Memduh Büyükkılıç, oteller için arsa üretimi, ev pansiyonculuğunu teşvik çalışmaları, turizm elemanı ve rehberi yetiştirme çalışmaları yapacaklarını kaydetti. Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi’nden de bahseden Başkan Büyükkılıç, her yıl en az 100 futbol takımının kamp yapmasını hedeflediklerini söyledi. Başkan Büyükkılıç, 2019’de 17 ülkeden 43 bisiklet takımının Erciyes’te kamp yaptığını da açıkladı. Kültepe’nin restorasyonu, tablet müzesi, Kayseri Mahallesi’nin ikinci etabı, müzeler şehri olması düşünülen Kayseri’ye kazandırılacak müzeler gibi turizme alt yapı oluşturacak yatırımlar hakkında da bilgi veren Başkan Memduh Büyükkılıç, Gastronomi Festivali, Erciyes Kış Turizm Festivali, Erciyes Yarı Maratonu ve Halk Koşusu, Pastırma Festivali gibi festivaller yapacaklarını da belirtti. Kayseri’nin değerlerinin değerlendirilmesi için yapacakları projeleri anlatan Başkan Büyükkılıç, Mimar Sinan’ın tanıtımına önem vereceklerini, Sinanlı Kentler Birliği için çalışacaklarını, sağlık turizminde USHAŞ’ın Kayseri bürosunun açılacağını, markalaşma ve tanıtım çalışmalarına ağırlık vereceklerini söyledi. Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 12 ana başlık ve yüzlerce alt başlıkta açıkladığı 2020 yılında yapılacak yatırım ve hizmetlere katkı sağlayacak herkese teşekkür etti ve sözlerini “Ay Yıldızlı Bayrağımızın altında Kayseri’ye hizmet etmemizi sağlayan Cenabı Allah’a şükrediyorum” ifadeleriyle tamamladı.

KAYSERİ

09 Ocak 2020 Perşembe

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Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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