Kayseri'de El-Nusra terör örgütü üyesi 3 kişi yakalandı

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Kayseri'de İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan operasyonda, ElNusra silahlı terör örgütü üyesi 3 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kocasinan ilçesinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan operasyonda ElNusra silahlı terör örgütü üyesi olduğu belirlenen 3 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan zanlılar, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

KAYSERİ 09 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:22

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