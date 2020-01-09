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Kayseri'de El-Nusra terör örgütü üyesi 3 kişi yakalandı

İHA

Kayseri'de İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan operasyonda, ElNusra silahlı terör örgütü üyesi 3 kişi gözaltına alındı.

Kayseri'de İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan operasyonda, ElNusra silahlı terör örgütü üyesi 3 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Kocasinan ilçesinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan operasyonda ElNusra silahlı terör örgütü üyesi olduğu belirlenen 3 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan zanlılar, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

KAYSERİ

09 Ocak 2020 Perşembe

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Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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