Kayseri'de El-Nusra operasyonu: 3 gözaltı

KAYSERİ'de, jandarmanın terör örgütü El-Nusra'ya yönelik düzenlediği operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kocasinan ilçesinde terör örgütü El-Nusra'ya yönelik başlattığı çalışmada, S.H, A.H. ve H.A.H.'nın örgüt üyesi olduğunu belirledi. Şüpheli 3 kişi, evlerine düzenlenen operasyonda gözaltına aldı. Devlet Hastanesi Adli Tabipliği'nde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.
KAYSERİ
09 Ocak 2020 Perşembe
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