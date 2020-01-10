Kayseri´de iki otomobil çarpıştı: 7 yaralı

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KAYSERİ'de, iki otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.Kaza, saat 22.00 sıralarında Melikgazi ilçesi Nalçik Bulvarında meydana geldi. Ahmet Keser yönetimindeki 38 NP 781 plakalı otomobil ile Osman Batuhan Gültekin'in kullandığı 58 HB 462 plakalı otomobil çarpıştı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kazada yaralanan 7 kişiyi çeşitli hastanelere kaldırdı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.



KAYSERİ 09 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:22

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