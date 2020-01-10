Çelik: "10 Ocak Gazeteciler Gününü kutluyorum"

Hakİş Konfederasyonu Kayseri İl Başkanı ve Hizmet İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Serhat Çelik, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla Kayseri’deki gazetecileri ziyaret etti.

Hakİş Konfederasyonu Kayseri İl Başkanı ve Hizmet İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Serhat Çelik, ilk olarak daha önceden mesai arkadaşlığı yaptığı İhlas Haber Ajansı Kayseri Bölge Müdürü Cem Atakan’ı ziyaret ederek 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutladı. Bölge Müdürü Atakan’ın 18 yıl önce Hizmetİş Sendikasında kullanmış olduğu fotoğraf makinasını hediye etti.

Kamuoyunun hızlı, doğru ve tarafsız haber alma hakkını temin etmesinin demokratik ülkelerin en belirgin göstergesi olduğunu söyleyen Çelik, şunları kaydetti:

"Gazetecilik, fedakârlık ve sorumluluk isteyen, zor şartlarda yapılan, toplumun bilgilendirilmesi noktasında oldukça önemli bir meslektir. Daha önceden mesai arkadaşlığı yaptığımız Cem Beyde bu makinayla birçok kez sevinçli günlerimize ve hüzünlendiğimiz günlere şahitlik etmiştir. Bu makinede Cem Bey'in emeği ve alın teri vardır. Kendisine bundan sonraki gazetecilik yaşamında da Cenabı Allah'tan hayırlı hizmetler yapmasını diyorum” dedi.

Çelik, basın emekçilerinin gece gündüz demeden özverili bir şekilde görevlerini yerine getirdiğine dikkati çekerek, şu ifadeleri kullandı:

"Gazetecilerin her türlü ekonomik ve sosyal haklarının korunma altına alınması, çalışma şartlarının iyileştirilmesi ve sendikal örgütlenmenin önündeki engellerin kaldırılması temel öncelik olmalı. Tüm basın emekçilerini, Konfederasyonumuz bünyesindeki Medyaİş Sendikası çatısı altında örgütlenmeye ve haklarını aramaya davet ediyoruz. Tüm basın emekçilerinin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü sendikam ve şahsım adına kutluyorum"

KAYSERİ 10 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:22

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