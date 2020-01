Aydın Kalkan: “Öğrenciye öte git diyemiyoruz, öğretmenlerimize iade i itibar istiyoruz” “6284 sayılı yasa tekrar gözden geçirilmeli” "Bu yıl 66 aylıklar okula başladığı için, 10 bin fazla öğrenci mezun olacak"

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle basın mensuplarıyla bir araya gelen Eğitim BirSen Kayseri 1 Nolu Şube Başkanı Aydın Kalkan yaptığı açıklamasında, öğretmenlerin zor durumlarla sık karşılaştığını söyleyerek, “Öğrenciye öte git diyemiyoruz, öğretmenlerimize iade i itibar istiyoruz” dedi.

Düzenlenen basın toplantısına Eğitim BirSen Kayseri 1 Nolu Şube Başkanı Aydın Kalkan, Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Veli Altınkaya, sendika üyeleri ve basın mensupları katıldı.

Gelişen ülkelerde insanların birçok sendika üyeliği olduğunu fakat Türkiye’de bunun korkulan bir durum olduğunu söyleyen Kalkan, “Bizler faaliyetlerimizi kamuoyuna basın aracılığı ile duyuruyoruz ve basınımız olmasa bunların duyulması mümkün değil. Bu sebepten dolayı da çalışan gazetecilerimize teşekkür ediyoruz. Bizler Kayseri Basınımızla birlik içinde çalışıyoruz ve elimizden geldiği kadar destek vermeye gayret ediyoruz. Basınımızla birlikte bizim yapmış olduğumuz faaliyetleri de Kayseri Kamuoyuna duyurmuş oluyoruz. Bizler mutlaka sendikalaşmak zorundayız. Gelişmiş ülkelerde insanlar birden fazla sendikaya üye olurken bizim ülkemizde korkuyorlar. Bir yere üye olursam kendimi açık ederim ve yarın ne olur endişesi var ve bence yersiz bir endişe. Arkadaşlarımız mutlaka bir yere üye olsunlar” dedi.

Öğrencilere karşı yapılan en ufak bir harekette velilerden şiddet gördüklerini ve bu sebepten öğrencilere bir şey diyemediklerini söyleyen Kalkan sözlerine şöyle devam etti:

“Bizim sendikacılık anlayışımızda kavga yok, aksine insanı merkeze koyan bir anlayışa sahibiz. Bizim kaldırımın taşıyla, esnafın camıyla işimiz yok ve diyalog olarak sorunları çözmeye çalışıyoruz. Öğretmenlerimizin odalarını geziyorum ben bazen sorunları nedir diye. Bugün yine Şehit Bekir Çakır Ortaokulunda bir öğretmenimiz darp edildi. Öğretmen sabah ödevini yapmayan ve rahat durmayan öğrenciyi azarladığı için, babası ve dayısı okula geliyor ve öğretmenimiz daha okula girmeden bahçe kapısında darp ediliyor. Birinci gündem maddemiz bu bizim. Biz öğretmenler olarak öğrencilere kesinlikle öte git diyemiyoruz. Öğrenci koşarak velisine gidiyor ve velisi geliyor öğrenciye öte git dedin psikolojisi bozuldu diyor. Yani biz ilk olarak öğretmenlerimizin iadeyi itibar edilmesini istiyoruz. Basına yansımadı ama biliyorsunuz bir müdür yardımcısı yumrukla öldürüldü Kayseri’de. Bizler basına yansımayan bir sürü olayla karşılaşıyoruz. Yetkililerin mutlak suretle tedbir almasını istiyoruz.”

Kalkan 6284 sayılı yasanın gözden geçirilmesi gerektiğini söyleyerek, “Öğretmen arkadaşlarımız okula giderken, ertesi gün ne ile karşılaşacağı belli değil. 6284 İstanbul Sözleşmesi mesela. 23 tane kötü not verdiğiniz kız çocuğu bir araya gelse ki biz yaşadık bunu Kayseri’de ve size iftira atsalar gittiniz. Öğretmenlerimizden bir tanesi 49 gün nezarette yattı. 6. sınıf kız çocuğu kötü not verdiği için mescitten çıkarken bana dokundu dedi ve mahkemeye çıkana kadar şeker hastası, hap kullanan adam 49 gün boyunca içeride yattı. Daha sonra çapraz sorguda böyle bir şeyin olmadığı ispat edildi ve öğretmenimiz çıktı ama itibarı zedelendi. Okulda, mahallede ve çevresinde sıfırlandı. Bu olayın bu kadar kolay olmaması lazım. Onun için 6284’ün de tekrar oturup konuşulması lazım. Bütün bunlar bizlere sıkıntı olarak yansıyor” dedi.

66 aylıkların mezun olmasıyla bu sene 10 bin fazladan öğrencinin okuldan mezun olacağını ve daha fazla derslik ihtiyacı olduğunu söyleyen Kalkan,“Bu sene biliyorsunuz ki 10 bin fazla öğrenci mezun olacak ortaokullardan. 66 aylıkların mezun olduğu süreç bu ve Anadolu Liselerimizin çoğu ikili sisteme geçmek zorunda kalacak. Bu sene 2 Anadolu Lisesi geçmişti ikili sisteme ve daha fazlası geçecekken ancak hazırlandı. Önümüzdeki sene gerçekten Kayseri’de dersliğe ihtiyacımız var çünkü 10 bin yeni öğrenci mezun olacak. Kayseri’de 174 tane sözleşmeli öğretmen atandı. Sözleşmeli öğretmen sayısını bilmiyorum ama çalışan öğretmen sayısı azaldı ve 174 tane öğretmenin gelmesi ile Damızlık mevkiimizde şu an 3 tane öğretmenimiz oldu. Ücretli öğretmenler oldular ama bir nebze de olsa nefes aldık ilçelerimizde” dedi.

