Türkiye Gazeteciler Federasyonu (TGF) Onur Kurulu Üyesi Mustafa Cengiz, gazetelere uygulanan KDV oranları ile ilgili yaptığı açıklamada, “Yerel basında KDV indirimi kapanacak olan gazeteleri yaşatacaktır” dedi.

2018 yılı verilerine göre Türkiye’deki gazete ve dergi sayısının yüzde 2,6 azaldığını söyleyen Cengiz, “Demokrasinin en önemli bileşenlerinden birisi olan Medya’nın özellikle de Yerel Medya’nın ayakta kalması için alınması gereken acil önlemler vardır. Yasama, yürütme ve yargının yanında 4. kuvvet olan basın, geleceğin güçlü Türkiye’si için mutlaka desteklenmesi gereken bir kurum olarak herkesin sahiplenmesi gereken bir mecradır. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden ve medya yansımalarından derlediği bilgilere göre, gazete ve dergi sayısının her geçen gün azaldığı görüldü.2015 yılında 6 bin 802 olan gazete ve dergi sayısının 2016 yılında 6 bin 265’e 2017 yılında ise 6 bin 124’e düştüğü gözlendi. Geçen yıl yayımlanan yayınların ise yüzde 59,6’sını dergilerin oluşturduğu saptandı. 2018 Yılı itibarı ile TÜİK tarafından yapılan Yazılı Medya İstatistikleri, 2018 rakamlarına göre ülkemizde gazete ve dergi sayısı yüzde 2,6 azalmıştır. 2019 Yılı itibarı ile 200’e yakın TV ve gazete kapılarına kilit vurdu. Medya sektöründe 2019 yılının ikinci yarısında yaşanan en önemli gelişme, yoğun işten çıkarmalar ve kapanan medya kurumlarıdır” dedi.

Cengiz, özellikle yerel gazetelerin aldığı KDV yükü ile ilan bedelinin kalan kısmıyla da zor ayakta kaldıklarını söyleyerek sözlerine şu şekilde devam etti:

“Son alınan karar ile de vergi dairesinin Basın ilan kurumu uhdesindeki borçlu Yerel Gazetelerin borcunu kaynağından daha ödemeden kesmesi ile de birlikte kurumlar maaş ödemekte dahi zorlanmakta, işçi çıkartılması, gazetelerin kapatılması başta olmak üzere birçok mecrada Yerel basının sesi otomatikman kısılmaktadır. Zorunlu Sigortalı çalıştırma sayısının daha önceki bir düzenleme ile 7’den 6’ya indirilmesine karşın artan döviz endeksli Kağıt, kalıp, boya maliyetleri nedeni ile bir gazeteyi minimum 1.5 TL’ye mal eden Yerel Medya gazeteyi 50 kuruş veya 1 TL’den bile satışa sunmasına karşın maliyetini bile karşılayamamaktadır. Bu arada dağıtım Şirketinin daha önce mazot karşılığı dağıtımını yaptığı gazetelerden 2019 Yılı başı itibarı ile her aylık dağıtım için 1000 TL’lik bedel istemesi de ayrıca Yerel medyayı mağdur etmiştir. Daha önceki dönemlerde Basın İlan Kurumu ile karşılıklı faturalaşan yerel medya, kurumun bu uygulamayı kaldırması sonrasında tek taraflı fatura kesmekte ve bu da doğal olarak KDV yükünün sürekli Gazetelere yüklenmesine neden olmaktadır. Sadece İşçi giderlerini ve basit birkaç gideri kullanabilen Yerel medyanın vergi konusundaki açmazı ortadadır. Aldığı Resmi ilan bedelinin kalan kısmı ile ayakta kalmak için çırpınan ve özel ilanların nerede ise yok denilecek kadar az olduğu bir dönemde yapılacak olan başta KDV’nin yüzde 18, Basın ilan Kurumu’nun aracı kurum olarak hizmet vermesi karşılığındaki yüzde 15’lik kesintisinin Yüzde 510’a çekilmesi mutlak suretle Anadolu Basını için bir nefestir. Gazetelerin ekonomik krizden etkilenmemeleri ve oluşacak hasarı en az hasarla atlatmaları için vergi ve sigorta primlerinde indirime gidilmesi gerekmektedir. Özellikle basın sektöründe istihdamın desteklenmesi amacıyla vergi ve sigorta primi yapılandırmasına ivedilikle gidilmeli, ardından da yasal düzenleme ile vergi ve sigorta primlerinde indirim yapılmalıdır. Reklamlar ile resmi İlanlara uygulanan yüzde 18 katma değer vergisi yüzde 18’ e düşürülmelidir. Aynı kapsamda, gazetelerin ithal etmek zorunda olduğu gazete kâğıdı, gazete mürekkebi ve kalıp gibi ürünlerin gümrük vergilerinden gazeteler muaf olmalıdır. Başta naylon faturanın önlenmesi, kurumlarını özel ilanlara daha fazla gerçekçi fatura kesebilmeleri, Gazetelerdeki iş istihdamının daha ad artırılması, kalitenin yükseltilmesi, rekabetin artırılması, sorunların kaynağından yetkililere ulaştırılması gibi önemli katkılar sağlayacak olan Yerel Medya ile ilgili KDV indirimi ve Basın İlan Kurumu Yüzdesinin düşürülmesi halen Yaşam Savaşı vermekte olan Anadolu Basını için bir anlamda hayatta kalmak için can Suyu olacaktır.”

Mustafa Cengiz Basın İlan Kurumu’nun yerel basına sağlayacağı KDV indirimi ile kapanacak olan gazetelerin yaşamasına imkan sağlayacağını söyleyerek, “Bu gün vesilesi ile her geçen gün biraz daha büyük bir erozyona uğrayan ve kan kaybeden Yerel basının ayakta kalabilmesi adına hiç değilse yukarıda satır başları ile vurgulanmaya çalışılan vergi düzenlemeleri, KDV indirimi, BİK yüzdelerindeki indirim hiç olmaz ise yerel basına bir nebze olsun nefes aldırabilecek türden girişimler olacaktır. Kaldı ki milyonlarca liranın döndüğü mobilya sektörüne sağlanan KDV indirimi ve ülkemizde bulunan Türkiye Barolar Birliği'nin 31 Aralık 2018'deki duyurusuna göre Türkiye'deki avukat sayısı 116 bin 779 iken onlara sağlanan yüzde 8’lik KDV indirimine oranla 750800 civarındaki Yerel Gazeteye sağlanacak KDV indirime ciddi manada bir ekonomik kayba da sebep olmayacaktır. Yerel basına sağlanacak olan KDV indirimi, Basın İlan Kurumu komisyon bedelindeki indirim kar topunun çığa dönüşmesinin önüne geçecek kapanacak olan gazetelerin yaşamasına, işsiz kalacak meslektaşlarımızın da görevlerini yapabilmelerine imkan sağlayacaktır” dedi.

