Kayserispor-Fenerbahçe maçı biletleri satışa çıktı Bilet Fiyatları 120 TL ile 50 TL arası

Hes Kablo Kayserispor ile Fenerbahçe maçı biletleri satışa çıktı.
Ziraat Türkiye Kupasında 14 Ocak Salı günü Kadir Has Stadyumunda oynanacak Hes Kablo Kayserispor ile Fenerbahçe maçı biletleri bugün Passolig tarafından satışa çıktı.
Karşılaşmanın bilet fiyatları aşağıdaki gibidir.
Kuzey Alt Tribün Tüm Bloklar 50 TL
Kuzey Üst Tribün Tüm Bloklar 50 TL
Doğu Alt Tribün Tüm Bloklar 80 TL
Doğu Üst Tribün Tüm Bloklar 60 TL
Batı Alt Tribün Tüm Bloklar 120 TL
Batı Üst Tribün Tüm Bloklar 60 TL
Misafir Tribün 65 TL
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10 Ocak 2020 Cuma
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