Kayserispor-Fenerbahçe maçı biletleri satışa çıktı Bilet Fiyatları 120 TL ile 50 TL arası

Hes Kablo Kayserispor ile Fenerbahçe maçı biletleri satışa çıktı.

Ziraat Türkiye Kupasında 14 Ocak Salı günü Kadir Has Stadyumunda oynanacak Hes Kablo Kayserispor ile Fenerbahçe maçı biletleri bugün Passolig tarafından satışa çıktı.

Karşılaşmanın bilet fiyatları aşağıdaki gibidir.

Kuzey Alt Tribün Tüm Bloklar 50 TL

Kuzey Üst Tribün Tüm Bloklar 50 TL

Doğu Alt Tribün Tüm Bloklar 80 TL

Doğu Üst Tribün Tüm Bloklar 60 TL

Batı Alt Tribün Tüm Bloklar 120 TL

Batı Üst Tribün Tüm Bloklar 60 TL

Misafir Tribün 65 TL

KAYSERİ 10 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:22

GÜNEŞ 07:49

ÖĞLE 12:50

İKİNDİ 15:20

AKŞAM 17:41

YATSI 19:03

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