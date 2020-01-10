MEYSU Outlet Fiat Egea kazandırıyor

Meysu Outlet Alışveriş Merkezi’nden alışveriş yapın, Fiat EGEA marka otomobil kazanma fırsatını yakalayın.

11 Ocak 19 Nisan 2020 tarihleri arasında Meysu Outlet Alışveriş Merkezi içerisinde bulunan mağazalardan toplamda 50 TL ve katları tutarında alışveriş yapan müşteriler Fiat Egea kazanma şansı yakalıyor. Meysu Outlet AVM Müdürü Adnan Arıkan yaptığı açıklamada; "2020 yılında yeni bir aracın sahibi olmayı dileyen, herkesi Meysu Outlet’e bekliyoruz” diye konuştu.

Yönetimi JLL tarafından yapılan, Gülsan Gıda San ve Tic Aş yatırımı olan Meysu Outlet AVM, eğlence ve sürprizlerle dolu etkinlik ve kampanyalarını sürdürmeye devam ediyor.

KAYSERİ 10 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:22

GÜNEŞ 07:49

ÖĞLE 12:50

İKİNDİ 15:20

AKŞAM 17:41

YATSI 19:03

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.