El Nusra operasyonunda 2 tutuklama

Kayseri'de İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından ElNusra silahlı terör örgütüne yapılan operasyonda gözaltına alınan 3 kişiden 2'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Kocasinan ilçesinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan operasyonda ElNusra silahlı terör örgütü üyesi olduğu belirlenen yabancı uyruklu kardeşler A.H, H.H. ve S.H. yakalanarak gözaltına alındı. İşlemleri tamamlanan A.H., H.H. ve S.H. geçirildikleri sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Adliyeye sevk edilen şahıslardan A.H. ve S.H. tutuklanırken, H.H. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

KAYSERİ 11 Ocak 2020 Cumartesi İMSAK 06:22

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