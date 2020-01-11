Kayserispor-Fenerbahçe maçının hakemi oldu Düdük Bahattin Şimşek'te

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu 1. maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. Karşılaşmalar 14, 15 ve 16 Ocak'ta oynanacak.

Ziraat Türkiye Kupası Son 16'ya kalan Hes Kablo Kayserispor ilk maçta 14 Ocak 2020 Salı günü saat 20.30'da Kadir Has Stadyumunda Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek. Hes Kablo Kayserispor ile Fenerbahçe arasında oynanacak olan zorlu karşılaşmayı yönetecek hakemler belli oldu. Hes Kablo Kayserispor ile Fenerbahçe müsabakasını Aydın Bölgesinden Bahattin Şimşek yönetecek. Şimşek'in yardımcılıklarını Mehmet Cem Satman ve Hakan Yemişken yapacak. Maçın 4.Hakemi Emre Kargın.

Hes Kablo Kayserispor ile Fenerbahçe maçının VAR Hakemi Atilla Karaoğlan olurken, AVAR Hakemi ise Kemal Yılmaz.

KAYSERİ 11 Ocak 2020 Cumartesi İMSAK 06:22

GÜNEŞ 07:49

ÖĞLE 12:51

İKİNDİ 15:21

AKŞAM 17:42

YATSI 19:04

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