Bir anlık dalgınlığı hayatına mal oluyordu Yol kenarında duran otomobilin sürücüsü, arkadan gelen otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı

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Kayseri’de yol kenarında durarak aracının bagajında unuttuğu eşyasını arayan sürücü, arkadan gelen otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Kocasinan ilçesine bağlı Kocasinan Bulvarı üzerinde meydana gelen kazada, 38 ACP 765 plakalı otomobilinin bagajında unuttuğu eşyalarını almak için yol kenarında duran İ.Ü.’ye arkadan gelen M.T. idaresindeki 61 AAZ 340 plakalı otomobil çarptı. Meydana gelen kazada otomobil sürücüsü İ.Ü. ağır yaralanırken, haber verilmesi üzerine olay yerine 112, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

112 ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ağır yaralanan İ.Ü., Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesine kaldırıldı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

KAYSERİ 11 Ocak 2020 Cumartesi İMSAK 06:22

GÜNEŞ 07:49

ÖĞLE 12:51

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AKŞAM 17:42

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