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“Çin, Uygur’ların organlarını dünyaya satıyor”

İHA

Kayseri Tabip Odası ve Bağımsız Doğu Türkistanlılar Derneği tarafından Erciyes Üniversitesi Kültür Sitesi'nde düzenlenen 'Doğu Türkistan'da Yapılan Sağlık ve Yaşam İhlalleri ile Doğu Türkistan Zulmünün Tarihsel Süreci' konulu konferans yapıldı.

“Çin, Uygur’ların organlarını dünyaya satıyor”

Kayseri Tabip Odası ve Bağımsız Doğu Türkistanlılar Derneği tarafından Erciyes Üniversitesi Kültür Sitesi’nde düzenlenen ‘Doğu Türkistan’da Yapılan Sağlık ve Yaşam İhlalleri ile Doğu Türkistan Zulmünün Tarihsel Süreci’ konulu konferans yapıldı.
Erciyes Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Abdulfettah Tümtürk’ün moderatörlüğünde gerçekleştirilen konferansın açılış konuşmasını Kayseri Tabip Odası Başkanı Prof.Dr. Hüseyin Per yaptı. Doğu Türkistan’ın Türkiye ve Türk Dünyasının davası olduğuna değinen Hüseyin Per, amaçlarının Uygur Türklerinin yaşadığı zulme çözüm yolları ararken son dönemde artan Çin baskısı karşısında bilinçli bir kamuoyu oluşturmak olduğunu söyledi.

“Türkiye bütün mazlumların umududur”
Bağımsız Doğu Türkistanlılar Derneği Başkanı Gazeteci Erkinbeğ Uygurtürk de yaptığı konuşmada, Türkiye ile Doğu Türkistanlıları karşı karşıya getirme çabalarının olduğuna dikkat çekerek, “Hiçbir Doğu Türkistanlı Türkiye’nin aleyhine olacak bir işin içinde olmaz. Hiçbir güç bizim ve bize her zaman destek olmuş olan Türkiye’nin arasına açamayacaktır. Çünkü Türkiye bütün Müslümanların ve Türklerin son kalesidir” dedi. Doğu Türkistanlı alim ve dava adamı Rahmetli Mehmet Cantürk Hocanın oğlu Kulahmet Cantürk’te, konuşmasında Doğu Türkistan’da yaşanan Çin zulmüne dikkat çekti.

Çin, Uygurların organlarını topluyor
Doç. Dr. Abdulfettah Tümtürk de yaptığı konuşmada, vatan için vatandan ayrılan bir Doğu Türkistanlı ailenin çocuğu olarak göç yolculuğunda Kabil’de doğduğunu söyleyerek, Çin’de yapılan organ ticaretine dikkat çekti. Tümtürk; "2016 yılından bu yana, bölgedeki etnik Han nüfusunu içermeyen 'zorunlu sağlık kontrolleri' adı altında bir programının bir parçası olarak Doğu Türkistandaki Uygurlar, Kazaklar ve diğer Müslümanlar için DNA analizi yapıldı. Organ toplama iddiaları göz önüne alındığında, bu önemlidir, DNA analizi daha doğru organ eşleşmesine ve dolayısıyla daha düşük ret oranlarına ulaşmayı sağladığı için DNA dizilimi ile organ nakli sonucu arasında büyük ve bir doğrudan bağlantı vardır. Çin'in Mahkûmlarından Zorla Organ Toplaması sürecini değerlendiren uluslararası Bağımsız Mahkeme 2019'daki nihai raporunda, 'Falun Gong mahkumları organ tedarikinin muhtemelen ana kaynağı olmasına rağmen, bir şüphenin ötesinde, Çin'in Uygurlardan zorla organ toplama gerçekleştirdiğine dair göstergeler olduğunu bildirdi. Hatta bununla ilgili olarak İspanya hükümeti, vatandaşlarının Çin’den organ nakli yapmasını yasaklayarak, yapanlara ağır para cezaları uyguladı. İspanya’nın yanında İtalya, İsrail ve bir çok devlet daha bu organ ticaretinde Pazar olarak kullanılmaktadır. Uluslararası Bağımsız Mahkeme, Çin'deki 'uygun' organ bağışçılarının sayısının 2017 için 5 bin 146 olduğunu, Çin'de yılda 60 bin ila 90 bin arasında olduğu tahmin edilen organ nakli operasyonlarının sayısı ile arasında önemli bir eşitsizlik tespit etti. Üstelik 23 hafta arası süren bekleme süresi ile” dedi.

“Doğu Perinçek’i ciddiye almıyoruz”
Daha sonra konuşan İsa Yusuf Alptekin Vakfı Başkanı Doç. Dr. Ömer Kul, Çin’in Dünya’nın başına bela olacağını ifade ederek, “Doğu Türkistan bütün dünyanın gözü önünde asimile edilmektedir. Orada yaşayan Müslüman Türkler, baskı ve zulmün en ağır şartlarını yaşıyor. Camilere girmenin yasak olduğu, ibadet etmenin yasak olduğu ve toplama kamplarında milyonlarca insanın acı çektiği bir ülkedir Doğu Türkistan” dedi. Ömer Kul, dinleyicilerden gelen Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek’in Doğu Türkistan ile ilgili sözlerini hatırlatması üzerine “ Biz o ismi ciddiye almıyoruz” diye cevap verdi.

Araplara “helal organ” satışı
Doğu Türkistan Vakfı Başkanı Dr. Muhittin Canuygur ise, Çin’in toplama kamplarına hapsettiği Doğu Türkistanlıların durumuna dikkat çekerek, “Çin hükümeti sistemli bir şekilde asimile politikası izliyor. Bütün dünyada bu zulmü adeta seyirci kalıyor. Özellikle Doğu Türkistanlıların organları zengin Arap’lara satılıyor. Bunun adına da Helal organ diye Çin reklam yapıyor. İsrail’e bu durum ortaya çıkınca Çin’e giderek organ nakli yapılması yasaklandı” diye konuştu.
Konferans, dinleyicilerden gelen soru cevap kısmının ardından sona erdi. Toplantı sonunda Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Per, konuşmacılara plaket takdim etti.

KAYSERİ

11 Ocak 2020 Cumartesi

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