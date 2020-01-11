Maç bitti, kavga başladı

"Ben hep hip hop'tım"

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Kayseri'de 1. Amatör Küme maçında çıkan kavgayı maçı izlemeye gelen taraftarlar ve polisler ayırdı.

Kayseri'de Argıncık Spor Tesisleri'nde oynanan ve 22 biten KafkassporOSB Atletikspor maçının ardından olaylar çıktı. Tartışmaların yaşandığı maç sırasında, hakemin bitiş düdüğü ile beraber 2 takım futbolcuları birbirlerine girdi. Çıkan kavga, büyümeden maçı izlemeye gelen taraftarların ve polis ekiplerinin araya girmesi ile sona erdi.

Futbolcular daha sonra soyunma odasına gitti.

KAYSERİ 11 Ocak 2020 Cumartesi İMSAK 06:22

GÜNEŞ 07:49

ÖĞLE 12:51

İKİNDİ 15:21

AKŞAM 17:42

YATSI 19:04

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