Amatör futbol maçından sonra kavga çıktı

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Kayseri'de Kafkasspor ile OSB Atletikspor arasında oynanan ve 2-2 beraberlikle sonuçlanan amatör futbol maçından sonra futbolcular arasında kavga çıktı.

Kocasinan İlçesi'nde bulunan Argıncık 1 Nolu sahada oynanan Medet Avşar 1'nci Amatör Küme müsabakasında Kafkasspor ile OSB Atletikspor karşı karşıya geldi. 2-2 beraberlikle biten maçtan sonra iki takım futbolcuları arasında çıkan arbede kavgaya dönüştü. 2 takım yöneticilerinin ve görevlilerin araya girmesi sonucu kavga yatıştırıldı. 2 takım futbolcuları daha sonra stadyumdan ayrıldı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Tartışma ve kavga görüntüleri

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KAYSERİ 11 Ocak 2020 Cumartesi İMSAK 06:22

GÜNEŞ 07:49

ÖĞLE 12:51

İKİNDİ 15:21

AKŞAM 17:42

YATSI 19:04

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